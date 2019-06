CALCIOMERCATO MILAN – Caccia ai migliori talenti italiani e internazionali. Il nuovo Milan guidato da Paolo Maldini e supervisionato dall’amministratore delegato Ivan Gazidis ha già scritto le proprie regole.

Non a caso già da gennaio il talent-scout Geoffrey Moncada è al lavoro per trovare talenti giovanissimi che possano far comodo in prospettiva futura al Milan ed al suo progetto tecnico. Ma si guarda anche al campionato italiano per quanto riguarda la caccia ai talenti emergenti che possano esplodere nel più breve tempo possibile.

Non a caso la Gazzetta dello Sport già ieri indicava il Milan nuovamente interessato ad Emanuel Vignato. Si tratta di un giovane fantasista in forza al Chievo Verona, abile a far parlare di sé già nell’ultimo campionato grazie alla rete segnata al suo esordio da titolare contro la Lazio. Qualità tecniche già ben chiare e tanta voglia di esplodere per Vignato, classe 2000 che vanta estimatori importanti.

Su Vignato infatti è forte il pressing del Milan che però deve fronteggiare anche l’inserimento del Bayern Monaco, che dopo il difensore Ozan Kabak proverà a contendere ai rossoneri anche Vignato. Il Chievo intanto ha fatto il prezzo: servono 10 milioni di euro per ingaggiare il trequartista che ha fatto capire come preferirebbe restare in Italia in questa fase di crescita personale.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

