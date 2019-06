MILAN NEWS – In queste ore si sta decidendo il futuro di Jordan Veretout, centrocampista classe ’93 della Fiorentina che fa gola a diverse squadre italiane.

Potrebbe essere lui il primo sacrificato di lusso della nuova squadra viola, passata nelle ultime settimane dalle mani della famiglia Della Valle a quelle di Rocco Commisso, manager ed imprenditore italo-americano che ha rilevato le quote di maggioranza del club di Firenze.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Molto probabile che Veretout, deciso a lasciare i viola, possa giocare il prossimo anno in Serie A, con Milan e Roma attualmente in pole per l’acquisto del suo cartellino. Commisso, interpellato telefonicamente da Tuttomercatoweb.com, ha però detto di essere all’oscuro di trattative imminenti per la cessione dell’ex Nantes: “C’è un lungo lavoro da fare… Abbiamo incontrato una situazione con 46 giocatori e ora c’è da lavorare per snellire la rosa. Il futuro di Veretout alla Roma o al Milan? Non ne so niente”.

Dunque al momento Commisso preferisce non esporsi, ma la cessione onerosa di Veretout non appare così lontana o inverosimile. Anzi, secondo gli esperti di mercato oggi sarà un giorno decisivo: dopo aver incontrato la Roma, l’agente Mario Giuffredi vedrà a breve anche il Milan per stabilire quale proposta sarà la più appetibile per il classe ’93.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

