CALCIOMERCATO MILAN – Varie e numerose le strategie e le opzioni per il Milan che verrà riguardanti il centrocampo a disposizione di mister Giampaolo.

I rossoneri sanno di dover fare più di un investimento nel reparto e dopo l’acquisto sicuro di Rade Krunic potrebbero virare su un altro centrocampista intermedio, abile soprattutto a giocare da mezzala e scambiarsi senza problemi il ruolo con il mediano centrale, come da prassi nel 4-3-1-2 di Giampaolo.

Calciomercato Milan, torna di moda la pista che porta a Praet

Per questo ruolo il Milan sembrava aver opzionato in primis Jordan Veretout, centrocampista tuttofare della Fiorentina che però nelle ultime ore sembra sempre più vicino alla Roma. Secondo i vari quotidiani vicini al club giallorosso, l’offerta in arrivo dalla capitale per Veretout appare la più convincente di tutte, con il numero 17 francese che però attenderebbe un eventuale rilancio di Milan e Napoli prima di prendere una netta decisione.

Il Milan però ad oggi appare in netto svantaggio per questo calciatore che avrebbe il dinamismo e la tecnica giusta per giocare da mezzala ma all’occorrenza anche da regista davanti alla difesa. Secondo Sportmediaset i rossoneri sarebbero allora più orientati a virare su un altro prototipo di centrocampista duttile: possibile ritorno di forza su Dennis Praet, calciatore belga della Sampdoria che Giampaolo conosce bene, avendolo allenato nelle ultime tre stagioni e provato in diversi ruoli del campo.

In attesa di capire gli sviluppi per un altro ex doriano come Lucas Torreira, il Milan tornerebbe dunque a pressare il centrocampista cresciuto nell’Anderlecht e che ha fatto molto bene nell’ultimo periodo agli ordini di Giampaolo. Praet viene valutato almeno una ventina di milioni di euro dal presidente Massimo Ferrero, possibile che si torni a dialogare del suo cartellino a breve sull’asse Milano-Genova.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

