Calciomercato Milan, Veretout in mattinata a colloquio col suo agente: le ultime news.

In queste ore si sta decidendo il futuro di Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina finito nel mirino di più società. Già quella di oggi può essere una giornata decisiva.

Nicolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport, rivela che il giocatore ha avuto un summit in mattinata con il suo agente Mario Giuffredi a Bacoli. La prima scelta del francese è il Napoli, con il quale ha un accordo da mesi. Tuttavia, l’opzione napoletana è in stand-by perché il club deve prima vendere Amadou Diawara e Marko Rog per fare spazio a centrocampo. L’offerta economica della Roma è molto alta, ma c’è anche il Milan che può rilanciare.

L’incontro di ieri tra l’agente e la Roma è stato molto positivo, dunque c’è da pensare che il club capitolino possa essere in vantaggio adesso. Nell’operazione potrebbe rientrare pure Karsdorp, terzino che piace alla Fiorentina. Sky Sport ha rivelato che anche il Lione ci ha provato, offrendo 20 milioni di euro più 2 di bonus ma Veretout è intenzionato a rimanere in Italia. Nelle prossime ore si capirà quale sarà la sua destinazione. Il Milan spera di riuscire a sorpassare la Roma nella corsa al centrocampista, che forse già oggi deciderà la squadra nelle quale giocherà.

Redazione MilanLive.it

