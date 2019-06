Calciomercato Milan, Theo Hernandez tentato dal progetto di Maldini.

Il Milan ha messo Theo Hernandez in cima alla lista per rinforzare la fascia sinistra difensiva. E’ lui il terzino mancino del Real Madrid è il prescelto, anche se va battuta la concorrenza del Bayer Leverkusen.

Secondo quanto rivelato da Marca, il club rossonero è in pole position. Il giocatore ha incontrato Paolo Maldini a Ibiza ed è rimasto colpito dal progetto del club. Ad Hernandez piacerebbe vestire una maglia storica come quella rossonera. Nella squadra di Marco Giampaolo sarebbe certamente titolare. Anche il Napoli di Carlo Ancelotti si è interessato a lui, ma il Milan viene dato davanti sia alla società campana che al Bayer Leverkusen.

Theo vuole risolvere il suo futuro al più presto, dunque è possibile che nel giro di una settimana tutto venga definito. Da capire la formula del trasferimento. Secondo Marca, il Real Madrid considera due opzioni: il prestito biennale oppure la cessione con diritto di recompra. Quest’ultima formula fu utilizzata, ad esempio quando Alvaro Morata passò alla Juventus e quando Mariano Diaz si trasferì al Lione. Il club madrileno non vorrebbe perdere completamente il controllo del terzino classe 1997. Vedremo se il Milan darà l’affondo finale nelle prossime ore per assicurarsi il fratello di Lucas Hernandez, difensore approdato al Bayern Monaco.

L’arrivo di Theo Hernandez comporterebbe la cessione di almeno due terzini attualmente nell’organico rossonero. Due tra Ricardo Rodriguez, Ivan Strinic e Diego Laxalt sono destinati a lasciare Milanello. Alcune proposte ci sono, però non si è ancora entrati nel vivo delle trattative. Nei prossimi giorni possono esserci novità inerenti il calciomercato in uscita del Milan.

