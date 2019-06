Calciomercato Milan: Torreira alleato dei rossoneri, spinge per il ritorno in Italia.

Lucas Torreira continua ad essere l’obiettivo numero uno del Milan per il centrocampo: è il sogno di Marco Giampaolo, che lo rivorrebbe con sé dopo gli anni alla Sampdoria. Lo scorso anno l’Arsenal lo ha acquistato per una cifra superiore ai 35 milioni.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio nel corso di Calciomercato L’originale, Torreira sarebbe il primo alleato dei rossoneri per la buona riuscita di questa trattativa: avrebbe dato massima disponibilità al Milan e starebbe chiedendo al suo agente, Pablo Betancour, di spingere per la cessione. La famiglia del giocatore non si trova bene a Londra e vorrebbe tornare in Italia. Lui ha un rapporto molto forte con Marco Giampaolo e anche con suo fratello Federico.

Intanto la società rossonera ha già pronta l’offerta. La formula è sempre la stessa: prestito biennale con obbligo di riscatto, fissato a 35 milioni. Per domani sono attesi già i possibili sviluppi. Nonostante le voci provenienti dall’Inghilterra, Torreira non è felice a Londra e spinge per il ritorno in Serie A. La famiglia è uno dei motivi principali, ma chiaramente c’è anche l’aspetto professionale: il Milan e Giampaolo sono un richiamo molto forte.

Redazione MilanLive.it

