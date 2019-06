Calciomercato Milan: intervista all’agente di Lucas Biglia, che commenta le indiscrezioni che accostano il centrocampista argentino alla Fiorentina.

Il futuro di Lucas Biglia al Milan non sembra potersi prolungare molto. Già questa estate l’argentino potrebbe lasciare i rossoneri. Si era parlato di un’offerta del Boca Juniors, rifiutata dal Milan. E adesso ci sarebbe l’interesse della Fiorentina.

Vincenzo Montella conosce bene Biglia avendolo allenato in rossonero, proprio dall’estate 2017. Sa bene quanto possa essere importante per gli equilibri del centrocampo, anche se l’ex Lazio non è stato fisicamente al top e questo lo ha portato a prestazione spesso parecchio scadenti. Oggi ai microfoni di calciomercato.it ha parlato l’agente di Biglia, il quale ha commentato proprio l’indiscrezione che vorrebbe l’argentino vicino ai viola la prossima stagione.

Milan, parla l’agente di Biglia



Enzo Montepaone, agente di Lucas Biglia, ha dunque fatto il punto sul futuro del proprio assistito. Anzitutto gli è stato chiesto se, nel breve periodo, ci sono in programma colloqui con il Milan per fare un punto generale e capire le intenzioni del club di via Aldo Rossi. Questa la sua risposta: “Adesso sono in Argentina, nelle prossime settimane qualcosa potrebbe succedere in tal senso”.

Apre dunque le porte ad un possibile incontro con il Milan. Sulla possibilità, invece, di un trasferimento alla Fiorentina di Biglia, si è così espresso: “No, nessuno della Fiorentina mi ha chiamato. Ho letto di questo interesse e non posso negare che fa piacere. Montella è un allenatore che lavora molto, troppo, bene. Lucas ha un contratto con il Milan e quindi non sarebbe una cosa semplice ma nel calcio mai dire mai”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

