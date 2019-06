Calciomercato Milan: le ultime news di Sportitalia su Ceballos e De Rossi.

La scorsa settimana il Milan ha incontrato il Real Madrid e si è parlato di alcuni giocatori. Tra questi c’è Dani Ceballos, un centrocampista di grande talento sul quale però Zinedine Zidane non vuole puntare.

Secondo quanto spiegato da Alfredo Pedullà su Sportitalia, il club rossonero intende provarci per questo giocatore. Nonostante la valutazione elevatissima da 45-50 milioni di euro, il Diavolo pare intenzionato ad effettuare un tentativo. Ovviamente non sarà facile arrivare a Ceballos, appetito anche in Premier League da Arsenal e Tottenham.

Per quanto riguarda il centrocampo del Milan, c’è pure attesa sul fronte Daniele De Rossi. Il club rossonero ha grande stima nei confronti del calciatore e negli ultimi giorni ci sono stati dei contatti che potrebbero sfociare in un’offerta concreta. Marco Giampaolo il 20 maggio ha rivelato che De Rossi gli ha confessato di voler lavorare con lui e magari far parte del suo staff quando smetterà di giocare. In questo momento l’ex Roma deve decidere se giocare un altro anno ed eventualmente dove. Al Milan sarebbe il benvenuto, ma ci sono anche le opzioni Fiorentina e Bologna. A Firenze ritroverebbe Vincenzo Montella e Daniele Pradé, mentre in Emilia ci sarebbe Walter Sabatini.

