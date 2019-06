Calciomercato Milan: Kessie primo nome per fare cassa, Praet è ancora nel mirino.

Il Milan ha un urgente bisogno di far cassa, e questo è ormai chiaro. Entro la fine dell’estate qualcuno andrà sicuramente via. Il primo indiziato è Franck Kessie, poco in linea con le richieste di Marco Giampaolo.

L’edizione odierna di Tuttosport insiste con la necessità dei rossoneri di vendere e l’ivoriano è fra i più probabili. Ha estimatori in Premier League, in passato anche dalla Cina, ma ad oggi non ci sono contatti. Paolo Maldini potrebbe pensare di inserirlo nell’affare Lucas Torreira con l’Arsenal: è valutato circa 25 milioni, ma si può arrivare anche a 30. Se arriverà un’offerta, la società la prenderà sicuramente in considerazione. Così potrebbe registrare una plusvalenza e fare un buon incasso. Finora però non ci sono state mosse concrete da parte dei club interessati.

Calciomercato Milan, obiettivo Praet

Giampaolo imposterà il centrocampo del Milan su tecnica e dinamicità. Kessie è un giocatore, sì, laborioso ma con qualche lacuna sul piano della qualità. Alla base di questa sua posizione da cedibile, però, c’è la forte esigenza di fare cassa in qualche modo. Sarebbe più semplice rinunciare a lui che a Patrick Cutrone o Gianluigi Donnarumma. Per quanto riguarda i rinforzi a centrocampo, Torreira resta il grande sogno per il ruolo di regista, ma c’è bisogno anche di un altro innesto.

Jordan Veretout resta una pista percorribile: c’è un forte inserimento del Napoli nelle ultime ore, il Milan ad oggi rappresenta un’alternativa. Forte, ma pur sempre un’alternativa. Come scrive Tuttosport, nel mirino c’è ancora Dennis Praet, un altro pupillo di Giampaolo, che lo ha trasformato da trequartista inconcludente a mezzala completa. E perché no, in rossonero potrebbe fare un ulteriore cambio e diventare il nuovo vertice basso qualora non dovesse concretizzarsi l’affare Torreira. La Sampdoria chiede circa 30 milioni.

TUTTOSPORT – IL MILAN ASPETTA KABAK, VIVA LA PISTA LOVREN

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it