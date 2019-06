Calciomercato Milan: Montolivo potrebbe fare ritorno all’Atalanta.

Dal 1° luglio 2019 Riccardo Montolivo non sarà più un giocatore del Milan. Le ultime due stagioni non sono state esaltanti per lui. Prima la fascia da capitano tolta a favore di Leonardo Bonucci e il ruolo da riserva con l’arrivo di Lucas Biglia, poi le continue esclusioni della recente annata.

Poche settimane fa il centrocampista rossonero ha scritto un post sui social network per dare l’addio al Milan. Non ha mancato di far intendere che il trattamento nei suoi confronti non è stato il migliore. Sicuramente ce l’ha sia con alcuni dirigenti che con Gennaro Gattuso. L’ex mister rossonero lo ha spesso spedito in tribuna e quando lo convocava non lo metteva mai in campo. Zero minuti collezionati nell’ultima stagione.

Adesso si attende di capire quale sarà il futuro di Montolivo. Già smentite le voci inerenti l’interessamento di Monza e Galatasaray. Adesso spunta l’ipotesi di un ritorno all’Atalanta, che secondo il Corriere di Bergamo avrebbe avviato i contatti. Il calciatore è cresciuto proprio nella squadra nerazzurra e facendovi rientro avrebbe anche la possibilità di giocare in Champions League. Al momento sembrano esserci dubbi inerenti la sua condizione fisica, visto che nell’ultimo anno non ha giocato. Ultimo match giocato a maggio 2018 proprio contro l’Atalanta. Inoltre servirà l’intesa sull’ingaggio, dato che al Milan il centrocampista percepiva 2,5-2,7 milioni di euro netti annui. Vedremo se Montolivo chiuderà la carriera a Bergamo.

