Calciomercato Milan: forte inserimento del Napoli per Veretout, che oggi sentirà Giampaolo e Fonseca.

Jordan Veretout rischia di diventare la telenovela del calciomercato di questa estate. Sulle sue tracce ci sono Napoli, Milan e Roma. Gli azzurri sembravano tagliati fuori, ma adesso si segnala un forte inserimento nelle ultime ore.

Stando a quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport, il centrocampista francese starebbe prendendo tempo proprio in attesa delle mosse dei partenopei. Che per avanzare in questa trattativa devono prima cedere. In questi giorni Amadou Diawara si è avvicinato parecchio alla Roma, questo potrebbe concedere il via libera al club di Aurelio De Laurentiis per l’affondo su Veretout. In questo momento il Milan sembra essere un’alternativa, anche se Alfredo Pedullà ieri sera a Sportitalia l’ha dato in vantaggio sulla concorrenza. Non per la rosea, che però rivela di contatti fra il giocatore e Marco Giampaolo.

Calciomercato Milan, l’offerta per Veretout

Secondo la Gazzetta, oggi Veretout sentirà l’allenatore del Milan per capire quali sono i piani tattici. E farà lo stesso anche con Fonseca, nuovo tecnico giallorosso. Successivamente parlerà con la famiglia e l’agente per scegliere la soluzione migliore possibile. Le offerte sono allettanti: la Roma ha proposto uno stipendio da 2,7 milioni, pronto ad aumentare di un milione in caso di ritorno in Champions League, il Milan è fermo a 2,5 milioni più bonus. La Fiorentina invece chiede 25 milioni per la cessione del suo centrocampista, cifra che la società di James Pallotta sembra disposta a riconoscere. Non i rossoneri, che invece non vogliono andare oltre i 18. Elliott Management è stato chiaro su questo punto: niente iper valutazioni, paghiamo i giocatori al prezzo giusto. In giornata, come sempre, sono attese novità su questa trattativa. Il suo agente Mario Giuffredi è in continuo contatto con le società interessate: ha visto la Roma lunedì, il Milan ancora prima. Ora è a Napoli, dove probabilmente ha avuto un contatto con la società partenopea.

