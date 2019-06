Milan News: il Torino scrive all’UEFA per chiarimenti sull’Europa League, eventualmente c’è un preliminare da preparare.

Fra una trattativa e l’altra, il Milan continua a seguire con attenzione al questione UEFA. Nelle scorse settimane la questione è tornata alla ribalta con la possibile esclusione dei rossoneri dall’Europa League come compromesso.

Come vi abbiamo raccontato in più occasioni, la società rossonera spinge per allungare il break even, ovverosia il pareggio di bilancio, ad oggi fissato per il 2021. Impossibile in due anni rientrare nel -30 milioni previsto dal Fair Play Finanziario e per questo si chiede lo spostamento di un anno. L’esclusione dall’Europa League sarebbe il prezzo da pagare per ottenere questa proroga. Sono in corso le “trattative” fra i legali di Elliott Management e i funzionari della Cfbc dell’UEFA, organo indipendente che include Camera Investigativa e Giudicante.

L’ottimismo di questa vicenda ha fatto irritare l’UEFA stesa, si pensava ad una decisione in tempi brevi ma in realtà non è così. Ci vorranno ancora delle settimane. Il Milan ci sta lavorando. Ma nel frattempo Roma e Torino sono in attesa. I giallorossi devono giocare i preliminari il prossimo 25 luglio ed è per questo che già sono al lavoro per prepararlo. Ma se il Diavolo dovesse essere escluso, i piani del club capitolino cambierebbero, perché prenderebbero il posto del Milan direttamente ai gironi. Ai preliminari ci andrebbe il Torino, che spinge per avere informazioni certe. Secondo il Corriere dello Sport, il club di Urbano Cairo avrebbe scritto una lettera all’UEFA per chiedere chiarimenti.

