Calciomercato Milan, Castillejo può essere ceduto: il Valencia è pronto ad effettuare un’offerta.

Samuel Castillejo è nella lista dei giocatori che possono lasciare il Milan nel corso della sessione estiva del calciomercato. L’arrivo di Marco Giampaolo e il conseguente passaggio al modulo 4-3-1-2 rendono difficile la sua collocazione.

Lo spagnolo è un esterno destro offensivo che si esalta soprattutto nel 4-3-3. Nell’ultima stagione Gennaro Gattuso non gli ha dato sufficiente spazio in quella posizione, insistendo su Jesus Suso anche quando quest’ultimo era completamente fuori fase. L’ex Villarreal è stato impiegato a sinistra e anche da seconda punta, non riuscendo ad esprimere tutto il proprio valore.

Calciomercato Milan, il Valencia pronto all’offerta per Castillejo

Castillejo ha mercato in Spagna e non disdegnerebbe un ritorno nella Liga. Sulle sue tracce c’è soprattutto il Valencia, allenato da Marcelino. Si tratta del tecnico che lo ha valorizzato nel Villarreal e che lo vorrebbe nuovamente a sua disposizione. Il club spagnolo ha già iniziato ad effettuare i primi sondaggi per capire come impostare la trattativa.

Il Corriere dello Sport oggi conferma che Castillejo è ritenuto cedibile dal Milan. C’è la disponibilità da parte di Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara ad ascoltare offerte. Il Valencia è destinazione gradita al giocatore. Adesso bisognerà vedere che tipo di proposta sarà disposto ad avanzare il management sportivo spagnolo. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare un’offerta, non è escluso che la prima sia basata sulla formula del prestito.

Ovviamente il Milan preferisce una cessione a titolo definitivo. La valutazione di Castillejo è sui 18-20 milioni di euro. Si spera che il Valencia si faccia avanti con una proposta convincente, così da permettere al Diavolo di incassare una somma utile sia per il bilancio che per avere margine di investimento nel calciomercato in entrata.

Redazione MilanLive.it

