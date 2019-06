Calciomercato Milan, lo Schalke 04 irrompe su Kabak: il club rossonero e il Bayern Monaco possono essere beffati.

Sono ore decisive per il futuro di Ozan Kabak, 19enne difensore centrale dello Stoccarda. Il 30 giugno scade la clausola rescissoria presente nel suo contratto e dunque entro domenica si dovrebbe conoscere il suo destino.

Negli ultimi giorni si è parlato soprattutto di Milan e Bayern Monaco come pretendenti. Entrambi i club sono disposti a investire 15 milioni di euro per acquistare il talento turco. Hanno avuto più contatti diretti con gli agenti del giocatore e adesso sono in attesa di una risposta definitiva alla loro offerta.

Calciomercato Milan, Kabak si trasferisce allo Schalke 04?

Ma nelle ultime ore in Germania sta circolando un’indiscrezione che rappresenta una novità. Il quotidiano Bild rivela che Kabak è vicino allo Schalke 04. Né Milan né Bayern Monaco nel suo futuro, dunque. Ovviamente si attendono conferme, però la destinazione del giocatore potrebbe essere diversa da quella ipotizzata in questi giorni. A pesare nella scelta del ragazzo sarebbe la presenza di Michael Reschke, direttore tecnico che lo aveva portato allo Stoccarda a gennaio e che è passato proprio allo Schalke 04.

Inoltre Kabak nella squadra di Gelsenkirchen sarebbe sicuramente titolare, con maggiore possibilità di crescere e poi eventualmente pensare ad un trasferimento in un club più importante. Una scelta che ci può stare, nonostante il blasone superiore di Milan e Bayern Monaco. Capiremo meglio nelle prossime ore se effettivamente il 19enne difensore ha deciso la squadra nella quale approdare.

