CALCIOMERCATO MILAN – Niente Milan e neanche Bayern Monaco. I rumors degli ultimi giorni sul futuro del promettente difensore Ozan Kabak sono risultati totalmente infondati rispetto alla sua scelta definitiva.

A sorpresa, come già comunicato oggi dalla stampa tedesca, Kabak firmerà per lo Schalke 04, che ha anticipato la concorrenza delle altre big sulle sue tracce e ha trovato l’accordo col difensore centrale turco classe 2000, il quale ha scelto di restare in Bundesliga dopo l’esperienza recente con lo Stoccarda.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Come confermato anche da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato italiano ed internazionale, tramite un tweet di poco fa pare che entro il weekend Kabak firmerà con lo Schalke, che evidentemente ha mosso la proposta migliore per il giovane stopper ex Galatasaray. Ancora da chiarire i dettagli sul contratto pluriennale che legherà Kabak alla squadra di Gelsenkirchen, ma probabilmente hanno influito le certezze di giocare titolare fin da subito in prima squadre, mentre il Milan ed il Bayern lo avrebbero considerato inizialmente solo una valida e talentuosa alternativa ai titolari attuali della propria difesa.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it