MILAN NEWS – Grinta da vendere e gol nel sangue. Questo è Valentina Giacinti, punta di diamante dell’Italia Femminile che si sta ben comportando ai Mondiali 2019 in Francia.

Le ragazze azzurre hanno superato gli ottavi di finale battendo la Cina per 2-0, anche grazie alla rete decisiva della ragazza terribile di proprietà Milan. La Giacinti viene da una stagione davvero ottimale: ben 21 gol segnati in 21 gare di campionato con la maglia rossonera, a dimostrazione di essere giustamente considerata una delle centravanti più letali del nostro calcio femminile.

Scatenata la Giacinti che contro le rivali cinesi non ha solo avuto il tempismo realizzativo per timbrare l’1-0 azzurro, ma è stata anche tra le migliori in campo per palloni recuperati e la solita grinta dimostrata in fase di non possesso. Intervistata da Sky Sport, Valentina ha voluto anche ringraziare Carolina Morace, suo ultimo coach nell’avventura milanista: “Che emozione segnare al Mondiale, è qualcosa di diverso rispetto agli altri gol. Ringrazio la Morace per avermi insegnato a non accontentarmi mai, ad essere sempre cattiva su ogni pallone e più cinica davanti alla porta”.

Un ottimo viatico anche in vista del Milan del futuro che sarà guidato da Maurizio Ganz, il quale si intende moltissimo di attaccanti e non avrà problemi a lavorare con una bomber di razza come la Giacinti.

