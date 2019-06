Brasile avanti, non senza fatica, nella Copa America 2019. Eliminato ai calci di rigore il Paraguay nei Quarti di Finale. La Seleçao di Tite in Semifinale affronterà la vincente di Argentina-Venezuela.

La cosa curiosa è che già nel 2011 e nel 2015 la nazionale paraguayana aveva eliminato il Brasile sempre nei Quarti. Si trattava di una sorta di maledizione per i verdeoro, che però stavolta ce l’hanno fatta. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, le squadre sono andate ai penalty. Per la Seleçao gol dagli 11 metri di Willian, Marquinhos, Coutinho e Gabriel Jesus. Invece nell’Albirroja ci sono stati gli errori di Gustavo Gomez e Derlis Gonzalez.

Il primo tempo del match non era stato esaltante, poche le emozioni. Ripresa decisamente migliore, con il Brasile che ha cercato la rete con maggiore insistenza e creato più occasioni. Nonostante l’espulsione di Balbuena, il gol non è arrivato e sono serviti i calci di rigore ai ragazzi di Tite per avere ragione del Paraguay e qualificarsi alle semifinali della Copa America 2019. Da segnalare che nel corso del secondo tempo è entrato anche Lucas Paquetà, centrocampista offensivo del Milan. Tra i migliori in campo Everton Sousa Soares, esterno d’attacco del Gremio che Leonardo voleva portare a Milanello.

TABELLINO BRASILE-PARAGUAY 4-3 dcr

BRASILE (4-3-3): Alisson; Dani Alves (83′ Paquetá), Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis (46′ Alex Sandro); Arthur, Allan (71′ Willian), Coutinho; Gabriel Jesus, Everton, Firmino. Ct. Tite

PARAGUAY (4-4-2): Fernandez; Piris, Gomez, Balbuena, Alonso; Perez (74′ R. Rojas), Sanchez (78′ Escobar), Ortiz, Arzamendia (60′ Valdez); Gonzalez, Almiron. Ct. Berizzo

Arbitro: Tobar (Cile)

Ammoniti: Arzamendia (P), Piris (P), Alonso (P), Filipe Luis (B), Firmino (B), Arthur (B)

Espulsi: Balbuena (P)

