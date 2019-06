CALCIOMERCATO MILAN – Molti i talenti internazionali che si sono espressi durante l’edizione 2019 dell’Europeo Under 21 che si sta consumando in Italia.

Purtroppo i ragazzi azzurri del c.t. Luigi Di Biagio sono stati già esclusi alla fase a gironi dall’evento, perdendo così anche l’occasione di qualificarsi alle Olimpiadi, mentre una delle Nazionali più lanciate in generale sembra essere la Spagna, considerata la favorita assoluta nella finale contro la Germania che si disputerà domani sera al Friuli di Udine.

Calciomercato Milan, lo spagnolo Olmo apre all’ipotesi rossonera

C’è un talento nella Nazionale ‘roja’ che sta facendo parlare di sé in realtà già da tempo, da quando ha scelto di rilanciarsi in Croazia, in un campionato non così esaltante, per farsi notare dai vari talent-scout internazionali. Si tratta di Dani Olmo, esterno d’attacco classe ’98 cresciuto nel Barcellona ma che è esploso nella Dinamo Zagabria, squadra che a sorpresa ha scelto di puntare ciecamente su di lui.

Già dallo scorso anno si fa spesso il nome di Olmo per l’attacco del Milan del futuro, un’ala duttile e molto tecnica che avrebbe fatto molto comodo già nel campionato passato, visto che Gennaro Gattuso utilizzava spesso il 4-3-3 con due esterni offensivi di ruolo. Olmo, che sa fare anche il trequartista, sarebbe ben felice di approdare al Milan prossimamente, come ha dichiarato senza fronzoli dopo il successo nell’Europeo Under 21 contro la Francia: “Per ora sono concentratissimo sull’Europeo e sulla mia Nazionale. Il mio futuro? Poi si vedrà, sento parlare di Milan. Di certo è un grande club“.

Dichiarazioni importanti quelle di Olmo, che non esclude dunque un futuro tutto italiano. Il calciatore nativo di Terrassa potrebbe essere utile alla squadra di Marco Giampaolo sia come trequartista che come seconda punta, vista la sua duttilità e la capacità di rendersi spesso pericoloso.

