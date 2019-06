Calciomercato Milan: Veretout e la Fiorentina preferiscono il Napoli, via alla trattativa.

Il Milan avrebbe potuto chiudere per Jordan Veretout una settimana fa, ma non l’ha fatto. Il motivo, al momento, possiamo soltanto immaginarlo. La distanza fra domanda e offerta con la Fiorentina potrebbe essere la causa principale. Ma andiamo con ordine.

Il centrocampista francese considera conclusa la sua esperienza in viola. Vuole rimanere in Italia e le offerte non gli mancano. Milan e Roma sono partite in quarta, coi rossoneri in vantaggio perché preferiti dal giocatore stesso, nonostante l’importante offerte economica del club giallorosso. Fino a quanto però non si è inserito il Napoli, che si è inserito dopo i tentennamenti delle rivali. Il calciatore è stato anche nel capoluogo campano in vacanza e qualche contatto col club azzurro c’è stato sicuramente.

La Gazzetta dello Sport di oggi parla di Veretout come primo obiettivo dei partenopei per il centrocampo, in attesa che si sblocchi l’affare James Rodriguez col Real Madrid. Mercoledì ci sarà un incontro fra il Napoli e la Fiorentina: prima Daniele Pradè vedrà il Milan, ma il giocatore ora preferisce gli azzurri e per ovvi motivi (i rossoneri non giocheranno nemmeno l’Europa League).

La stessa Fiorentina potrebbe favorire il club di Aurelio De Laurentiis perché ci sono diversi giocatori che potrebbero essere inseriti nell’affare. Roberto Inglese ad esempio, valutato però 30 milioni. Ma a Vincenzo Montella piace moltissimo Adam Ounas, esterno algerino utilizzato spesso da Carlo Ancelotti in questa stagione dopo le poche presenze collezionate con Maurizio Sarri.

Milan, arriva Theo Hernandez. Rodriguez in vendita: fissato il prezzo

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it