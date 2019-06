Calciomercato Milan: chi è Dennis Praet, uno dei calciatori richiesti da Giampaolo per rinforzare il centrocampo rossoneri.

La squadra mercato rossonera sta vagliando numerosi profili, in tutti i ruoli, per rinforzare al massimo la rosa da consegnare a Marco Giampaolo per l’inizio della prossima stagione.

Il Milan necessita di rinforzare tutti i reparti, in particolare il centrocampo. Al termine di questa stagione hanno lasciato Montolivo, Mauri e Bertolacci (tutti in scadenza di contratto), poi Tiémoué Bakayoko non riscattato dal Chelsea. In dubbio invece la permanenza di Lucas Biglia, per età, stipendio e reale utilità nel corso della stagione. Tanti i centrocampisti accostati ai rossoneri, tra questi c’è Dennis Praet. I media ne scrivono e ne parlano da settimane ormai. Il problema è relativo alla valutazione che la Sampdoria fa di Praet.

La carriera di Praet

Lo scorso 14 maggio Praet ha compiuto 25 anni, non è più giovanissimo ma è nel pieno della maturità. Ha cominciato la sua carriera nelle giovanili del Leuven, squadra del paese in cui è nato. Si è poi trasferito al Genk ed infine ha esordito tra i professionisti con la maglia dell’Anderlecht. Lascia il Belgio nell’estate 2016 per trasferirsi in Italia, alla Sampdoria, che lo acquista per 8 milioni di euro.

In Serie A ha giocato 98 partite, segnando 4 gol e servendo 6 assist. Non molto incline a segnare. In questa stagione ha segnato 2 gol e 3 assist. Sei ammonizioni subite, ma nessuna espulsione.

Caratteristiche tecniche e fisiche di Praet



In Belgio Praet giocava da trequartista, mentre in blucerchiato Marco Giampaolo lo ha trasformato facendolo rendere al massimo delle sue potenzialità, schierandolo da mezz’ala nel 4-3-1-2. Mediano a tutto campo, dinamico e di qualità. Alto 181 cm, dimostra buona fisicità e regge bene nei contrasti; piede preferito: destro.

Nel Milan potrebbe fare un ulteriore salto di qualità, continuando il lavoro proprio con Giampaolo. Quest’ultimo sostiene anche che Praet possa giocare anche da mediano davanti la difesa, ruolo nel quale i rossoneri hanno assoluta necessità di trovare rinforzi.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

