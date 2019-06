Calciomercato Milan: rischia di sfumare anche Andersen, il Lione si è fatto avanti con un’offerta importante.

Non è stata una settimana positiva per il Milan sul fronte calciomercato. In arrivo c’è il terzino Theo Hernandez, atteso lunedì per le visite mediche. Secondo colpo di Paolo Maldini & co. dopo Rade Krunic.

Nel frattempo, però, si sono allontanati gli altri nomi: Dani Ceballos, nonostante le sue dichiarazioni, è sempre più difficile e le prestazioni da urlo all’Europeo Under 21 con la Spagna non aiutano, così come si è complicato Lucas Torreira, con l’Arsenal pronto ad adeguamento e rinnovo di contratto. Mentre si è fatto più concreto il nome di Dennis Praet, dalla Sampdoria invece sta per svanire Joachim Andersen.

Plusvalenze, l’Inter fa scuola: incassati 40 milioni coi giovani

Il difensore danese, protagonista nelle ultime due stagioni con i blucerchiati grazie anche all’aiuto di Marco Giampaolo, è vicinissimo al Lione. La squadra francese ha offerto 30 milioni alla Samp con bonus per una cifra complessiva che si avvicina alla richiesta di 35 milioni. L’affare potrebbe andare in porto nelle prossime ore. C’era un interesse forte anche di Arsenal e Tottenham, ma non ci sono stati movimenti reali.

Dopo Ozan Kabak, il quale ha scelto lo Schalke 04 dopo tanti incontri col Milan, sfuma anche un altro difensore. Resta in corsa Dejan Lovren, che però non convince per età e costi. Indiscrezioni su Gianluca Mancini, invece, non circolano più ormai da settimane. Eppure la rosa ha estremamente bisogno di un nuovo centrale perché ad oggi ce ne sono soltanto due a disposizione.

Redazione MilanLive.it

