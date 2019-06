Calciomercato Milan: Kabak è ufficialmente un nuovo giocatore dello Schalke 04, ecco l’annuncio.

Per lungo tempo dato per molto vicino al Milan, alla fine Ozan Kabak ha scelto lo Schalke 04. Nonostante la massima disponibilità dei rossoneri, il giocatore preferisce rimanere in Germania e in una squadra dove può giocare con continuità.

I suoi agenti hanno incontrato spesso Paolo Maldini e Zvonimir Boban nell’ultimo periodo. Il club di via Aldo Rossi aveva fatto ciò che doveva: avrebbe pagato i 15 milioni della clausola rescissoria allo Stoccarda e offerto al giocatore un contratto molto importante sia a livello economico che sportivo. Il Milan infatti gli aveva detto che sarebbe stato titolare insieme ad Alessio Romagnoli per una difesa giovane e di prospettiva.

Kabak però ha sempre avuto dubbi perché intenzionato a rimanere in Germania. C’era il Bayern Monaco, ma sapeva che lì non avrebbe trovato molto spazio. Ecco quindi lo Schalke, una società che gli permette di giocare con continuità e di continuare il processo di crescita. Dopo Stefano Sensi, sfuma così un altro obiettivo. Così come è lontano Joachim Andersen, molto vicino al Lione. Per la difesa resta Dejan Lovren.

Redazione MilanLive.it

