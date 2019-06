CALCIOMERCATO MILAN – Nei discorsi effettuati tra Marco Giampaolo, neo tecnico del Milan, e parte della dirigenza operativa rossonera si è parlato sicuramente anche di obiettivi concreti di mercato.

L’allenatore originario dell’Abruzzo ha compilato una sorta di identikit del centrocampista ideale sul quale il Milan dovrebbe investire per regalare a Giampaolo stesso un elemento utile ed idoneo al suo modus operandi. Un calciatore dinamico, abile sia in fase di impostazione che negli inserimenti senza palla, capace in sintesi di occupare tutte le zone della metà campo, da quella di regista davanti alla difesa fino alla trequarti.

Calciomercato Milan, Giampaolo conferma: vuole Praet in rossonero

Una descrizione che, senza troppi voli pindarici, sembra portare a colui che è considerato un vero e proprio pupillo di Giampaolo: il belga Dennis Praet, che da quando milita nel campionato italiano è sempre stato allenato dall’attuale tecnico del Milan. Non a caso il calciatore della Sampdoria è in cima alla lista delle preferenze rossonere, proprio perché rappresenta l’elemento perfetto per dare maggior spinta e qualità al centrocampo milanista della prossima stagione.

Come scrive il Corriere dello Sport, confermando le voci degli ultimi giorni, il Milan tenterà il colpo Praet nelle prossime settimane, lavorando sui fianchi della Sampdoria che ha sparato una valutazione da 40 milioni di euro per il proprio centrocampista. Cifra fuori mercato per un calciatore forte ma non ancora considerabile tra i ‘top-player’ della Serie A. I rossoneri comunque cercheranno di accontentare le richieste del proprio allenatore, che con Praet ha lavorato tanto e bene nelle ultime tre stagioni.

L’ex Anderlecht ha cominciato nella Samp a giocare da fantasista dietro le punte, per essere poi spostato a fare la mezzala di qualità e infine, dopo l’addio di Torreira, addirittura regista e metronomo. Insomma il jolly perfetto che il Milan della prossima stagione non vuole lasciarsi sfuggire.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

