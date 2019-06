Calciomercato Milan: Alfredo Pedullà ha annunciato che la prossima sarà la settimana di visite e annunci per diversi giocatori, tra cui anche Theo Hernandez.

Theo Hernandez, uno dei tanti esuberi del Real Madrid, è stato scelto da Paolo Maldini come rinforzo ideale per il ruolo di terzino sinistro. La settimana scorsa il direttore tecnico del Milan ha incontrato il giocatore ad Ibiza.

Nel corso di quest’ultima settimana, Milan e Real Madrid hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento del difensore francese classe 1997. Operazione totale da circa 20 milioni di euro: 2 milioni per il prestito oneroso, 18 per il riscatto obbligatorio. Un acquisto a titolo definitivo sembra essere, ma con una formula diversa.

Milan, Theo Hernadez in Italia per visite e annuncio



Hernandez dunque già nei primi giorni della settimana dovrebbe volare a Milano per i consueti riti iniziali: visite mediche alla clinica ‘La Madonnina’, idoneità sportiva e firma sul nuovo contratto a Casa Milan. Indiscrezione già anticipata stamane da Tuttosport.

Oggi anche Alfredo Pedullà ha riferito che quella che inizierà domani sarà la settimana di visite mediche e annunci per tre giocatori di Milan, Inter e Juventus. Per quanto riguarda le due rivali, gli acquisti sono Lazaro e Rabiot. Il Milan invece pensa al reparto difensivo e annuncerà Theo Hernandez.

Se saranno domani non è ancora chiaro, ma potrebbero esserci aggiornamenti circa visite e firma nei primi giorni della settimana. Attendiamo, con il Milan che intanto prepara anche il mercato in uscita. L’arrivo di Hernandez chiude le porte a Ricardo Rodriguez, cercato dal Barcellona e che potrebbe lasciare Milanello dopo due stagioni. Il terzino svizzero era arrivato nell’estate 2017 acquistato dall’allora dirigenza cinese con Massimiliano Mirabelli direttore sportivo.

