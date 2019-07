Calciomercato Milan: Cutrone non è sul mercato, ma non è incedibile. Se arriverà l’offerta giusta può andar via.

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione su Patrick Cutrone. Come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, il Milan sta prendendo in seria considerazione l’idea di cedere il giovane attaccante.

Il giornalista ha spiegato: “Non si può dire che è sul mercato, ma sicuramente Cutrone non è incedibile. Nell’incontro con l’agente, la dirigenza rossonera ha spiegato che ad oggi parte dietro Piatek e André Silva, che rientrerà dal prestito al Siviglia e sul quale il Milan punta fortemente. Se arriverà un’offerta di 25 milioni, il Milan la valuterà seriamente. Finora però nessuno è arrivato con questa cifra. Se ci sarà, la società la prenderà in esame“.

Si è parlato di Torino, Sassuolo e Fiorentina. I viola soprattutto potrebbero pensare concretamente a lui. Lì ritroverebbe Vincenzo Montella, cioè l’allenatore che lo ha lanciato ad alti livelli. Cutrone è reduce da una deludente stagione per minutaggio e realizzazioni, conclusa con il fallimento con l’Italia Under 21 all’Europeo. I tifosi non vorrebbero cederlo, ma è chiaro che il Milan ha la solita necessità di fare cassa. Il giovane bomber rappresenta una pedina chiave perché ha mercato e perché ci sono già Piatek e André Silva.

