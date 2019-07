Calciomercato Milan, Pellegrini non lascerà la Roma: parla l’agente.

Lorenzo Pellegrini è certamente uno dei centrocampisti italiani più interessanti e la Roma vuole tenerselo stretto. Più società, sia in Italia che all’estero, hanno messo nel mirino il giocatore ma una trattativa appare complicata.

E’ vero che nel contratto di Pellegrini c’è una clausola da 30 milioni di euro, ma la sua volontà sembra quella di rimanere nella capitale. L’ex Sassuolo è romano e romanista, il suo desiderio è quello di restare in maglia giallorossa. Salvo sorprese, non ci sarà un trasferimento in questa sessione estiva del calciomercato.

Calciomercato Milan, Lorenzo Pellegrini: l’agente parla del futuro

Giampiero Pocetta, agente del calciatore, a Sky Sport è stato molto chiaro nel parlare del futuro del proprio assistito: «Ci sono stati dei colloqui con numerose squadre che hanno esposto i loro progetti, alcuni molto interessanti. Lorenzo è lusingato, lo volevano tanto in Italia quanto all’estero ma è deciso a rimanere in giallorosso. E’ convinto della validità del progetto della Roma. Se avesse voluto andare via, l’avrebbe già fatto. Stiamo parlando anche di un rinnovo e adeguamento del contratto con la società, però non abbiamo urgenza nel definire certe cose».

Anche il Milan era tra i club accostati a Pellegrini, destinato però a restare a Roma. Certamente un centrocampista come lui avrebbe fatto parecchio comodo a Marco Giampaolo, ma non arriverà a Milanello. Anche Inter e Tottenham pensavano a lui in queste settimane. Lorenzo rimarrà a disposizione di Paulo Fonseca, nuovo allenatore giallorosso.

Repubblica – Ceballos, la proposta del Milan al Real Madrid

