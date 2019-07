CALCIOMERCATO MILAN – Non solo colpi in entrata o operazioni di primissimo piano. Il Milan in queste ore sta completando anche affari secondari in uscita.

Uno di questi riguarda Stefan Simic, difensore centrale classe 1995 di origine ceca. Lo stopper oggi si può dichiarare ormai un ex calciatore del Milan, visto che il club ha ufficializzato tramite una nota sul sito web Acmilan.com la sua partenza.

Simic giocherà nell’Hajduk Spalato, club croato che ha trovato l’accordo con i rossoneri e con gli agenti del difensore, i quali giorni fa avevano avuto un colloquio con Paolo Maldini proprio per parlare del futuro altrove del proprio assistito. Questo il testo del comunicato ufficiale:

“AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’HNK Hajduk Split le prestazioni sportive del calciatore Stefan Simić. Il Club ringrazia il calciatore per la professionalità sempre dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni sportive”.

Simic, solo omonimo del terzino croato che nei primi anni 2000 ha militato in maglia rossonera per diverse stagioni, era sbarcato a Milanello nel 2013, acquistato dal Genoa. In questi ultimi sei anni è stato prestato a diversi club (Varese, Mouscron, Crotone e Frosinone) mentre con il Milan ha collezionato solo una presenza ufficiale in Europa League.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

