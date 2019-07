Milan News: Forbes si è espressa in maniera molto positiva sulla scelta di Elliott di rinunciare all’Europa League.

Venerdì è arrivata la tanto attesa comunicazione dal TAS sulla situazione del Milan. Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha ratificato il Consent Award fra la società rossonera e l’UEFA e quindi l’esclusione del club dall’Europa League.

Così la società ha ottenuto il rinvio del Break Even, previsto inizialmente per il 2021. Ora Elliott Management avrà più tempo a disposizione per mettere le basi per un futuro sostenibile a tutti gli effetti. Forbes, una delle più importanti riviste sul mondo dell’economia, analizzando l’operato del fondo americano nel Milan, ha scritto: “Dicono che a volte devi fare un passo indietro per portarne due in avanti. Questo è sicuramente successo per il Milan questa settimana, dato che venerdì l’UEFA ha annunciato che l’offerta del club di rinunciare al loro posto in Europa League per la prossima campagna è stata accettata“.

Questo permette alla proprietà di organizzare in maniera efficace il proprio futuro. I tifosi possono essere certi, scrive oggi Tuttosport, che questo procedimento sarà ragionevole ma soprattutto sostenibile. Soltanto così il Milan può tornare ai vertici del calcio. Un sacrificio inevitabile. Ora però devono iniziare i lavori di ripulita del bilancio. Non c’è più l’esigenza di fare plusvalenze in tempi brevi, ma la necessità di farle sì. Sarà importante anche trovare accordi per sponsor commerciali e soprattutto centrare il ritorno in Champions League.

Milan, no ad Areola: atteso rilancio del PSG per Donnarumma

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it