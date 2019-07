MILAN NEWS – Oggi è il primo luglio, giorno importante soprattutto dal punto di vista formale ed istituzionale visto che dà ufficialmente il via sia alla sessione di calciomercato estiva sia alla stagione sportiva 2019-2020.

Per il Milan quello di luglio sarà un mese molto importante dal punto di vista preparatorio, con uno sguardo ovviamente rivolto all’avvio del prossimo campionato. I rossoneri infatti si raduneranno a breve, esattamente il 9 luglio prossimo, quando Marco Giampaolo abbraccerà finalmente i suoi nuovi calciatori e comincerà il lavoro sul campo di Milanello, dove come da prassi si svolgerà la prima fase della preparazione estiva.

Il programma del mese corrente proseguirà dopo due settimane di lavoro preparatorio casalingo con l’avvio della tournée negli Stati Uniti, paese nel quale il Milan prenderà parte all’International Champions Cup 2019, torneo calcistico estivo che raggruppa diversi top club mondiali per alcune amichevoli di lusso.

Il Milan se la giocherà prima contro il Bayern Monaco il 23 luglio a Kansas City (alle ore 3 di notte italiane) e successivamente sempre in territorio americano contro il Benfica nel New Jersey il 28 luglio (ore 21 nostrane). La terza sfida valevole sempre per l’ICC 2019 si giocherà invece a Cardiff (Galles) il 3 agosto prossimo contro i rivali storici del Manchester United. Il programma redatto da Acmilan.com non esclude possibili test-match nella prima parte del ritiro estivo per la squadra di Giampaolo.

Milan, spunta l’opzione Pulgar a centrocampo

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it