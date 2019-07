Continua la trattativa per Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina che il Milan sta trattando da settimane. Oggi incontro decisivo

CALCIOMERCATO MILAN – Continua la trattativa serrata per stabilire il futuro del centrocampista francese Jordan Veretout, oggetto del desiderio di molti club italiani.

Il Milan sta cercando di accelerare e, come ampiamente anticipato, oggi è il giorno dell’incontro tra i rappresentanti rossoneri e la dirigenza della Fiorentina. In particolare il direttore dell’area tecnica Paolo Maldini e il direttore sportivo Ricky Massara si sono mossi per cercare di trovare un accordo con i viola, inserendo magari nelle chiacchierate altri calciatori.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, il Milan e la Fiorentina continuano anche oggi pomeriggio il colloquio tra le parti per cercare di raggiungere un accordo. Per i rossoneri come detto presenti Maldini e Massara mentre per la nuova società viola sarebbero scesi in campo il d.s. Daniele Pradè e il consigliere Joe Barone, braccio destro del neo presidente Commisso.

Nell’incontro si sta parlando ovviamente di Veretout, centrocampista che sarebbe perfetto per il gioco di mister Giampaolo, con il Milan che vorrebbe acquistarlo ma solo a determinate condizioni: troppi i 25 milioni di euro chiesti dalla Fiorentina, più facile per i rossoneri inserire una contropartita tecnica, magari l’argentino Lucas Biglia che il Milan considera non così utile. Intanto la Roma non molla: i giallorossi hanno rilanciato contrattualmente offrendo 3 milioni netti a stagione a Veretout.

L’incontro non sta avvenendo in Casa Milan bensì in un luogo nel pieno centro di Milano. Possibile che nelle prossime ore si arriverà ad una decisione: Veretout aspetta forse anche il rilancio del Napoli, che ad oggi però resta in terza fila dietro a rossoneri e giallorossi.

Incontro ancora in corso @acmilan @acffiorentina: #maldini e #Massara da una parte, #Pradè e #Barone dall’altra. I rossoneri interessati a #Veretout, ma solo a determinate condizioni. E la @OfficialASRoma è già arrivata a 3 mil di ingaggio per il francese @SkySport #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 2 luglio 2019

