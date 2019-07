Al Milan servono cessioni in questa sessione estiva del calciomercato: Castillejo può partire e interessa al Valencia. Ora si aspetta una proposta dalla Spagna.

Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara molto attivi per cercare di rinforzare la squadra di Marco Giampaolo. Oltre a Rade Krunic e Theo Hernandez, già presi, i dirigenti del Milan stanno puntando altri profili.

Ma non si pensa solamente a comprare, ovviamente. C’è bisogno anche di vendere. Ci sono giocatori che non rientrano nel progetto tecnico-tattico e che possono lasciare Milanello. Uno di questi è Samuel Castillejo, che nel 4-3-1-2 di Giampaolo non ha collocazione. Può essere al massimo adattato a seconda punta, ruolo nel quale però non rende come quando viene impiegato da esterno destro offensivo. Logica una cessione.

Calciomercato Milan, Valencia su Castillejo: quando arriverà l’offerta?

Un club interessato a Castillejo è il Valencia, allenato da Marcelino. Il tecnico spagnolo conosce il giocatore, avendolo avuto in squadra ai tempi del Villarreal. Il rapporto tra loro è buono e sembra che vi sia la volontà comune di tornare a lavorare insieme. I Los Murciélagos si sono qualificati alla prossima Champions League e dunque rappresentano una destinazione gradita.

Il Milan attende che questo interesse si concretizzi in una vera e propria offerta del Valencia. C’è la disponibilità a cedere Castillejo sia a titolo definitivo che in prestito con obbligo di riscatto. Il cartellino dell’esterno offensivo viene valutato circa 18 milioni di euro. Nelle scorse settimane si è parlato anche di un apprezzamento da parte di Monchi, direttore sportivo del Siviglia.

L’agente di Castillejo è Manuel Garcia Quilon, lo stesso con il quale il Milan ha da poco definito l’arrivo in rossonero di Theo Hernandez. Certamente le parti hanno avuto già modo di parlare del futuro di Samu, per il quale si attendono offerte soddisfacenti. Al club di via Aldo Rossi serve fare cassa, ma non verranno effettuati regali a nessuno.

