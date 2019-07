Nicolato nuovo commissario tecnico dell’Italia Under 21: rimpiazza Di Biagio, che ha rassegnato le dimissioni dopo il fallimento all’Europeo casalingo.

L’Italia Under 21 riparte da Paolo Nicolato. E’ lui il commissario tecnico scelto dalla FIGC per guidare la giovane nazionale azzurra dopo il fallimento al recente Europeo.

Luigi Di Biagio ha aveva rassegnato le proprie dimissioni dopo l’eliminazione nella fase a gironi. La Federazione guidata dal presidente Gabriele Gravina ha deciso di puntare colui che fino a ieri era il CT dell’Italia Under 20 e che in precedenza aveva guidato pure l’Under 19 azzurra.

Nicolato avrà l’obiettivo di qualificarsi all’Europeo 2021. Ovviamente è molto motivato nell’intraprendere questa nuova sfida: “Per me è una grandissima soddisfazione – commenta il neo commissario tecnico – e ringrazio il Presidente federale per la fiducia nei miei confronti. Mi metterò subito a disposizione del CT Mancini, insieme al Coordinatore delle Giovanili Viscidi che 3 anni fa mi chiamò al Club Italia, per definire la sinergia tra Under 21 e Nazionale maggiore”.

Il nuovo CT dell’Italia Under 21 verrà presentato alla stampa il 12 luglio al termine del Consiglio Federale in programma presso la sede FIGC a Roma. Il suo esordio in panchina è previsto il 10 settembre contro il Lussemburgo in una sede ancora da definire.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it