L’Olympique Marsiglia dopo l’addio di Mario Balotelli potrebbe puntare sul rossonero André Silva. Il Milan attende proposte

CALCIOMERCATO MILAN – C’è ancora tanto da capire riguardo a quello che sarà il prossimo attacco del Milan. Qualcosa sicuramente cambierà, sia a livello di uomini che di schieramento offensivo.

Il neo allenatore Marco Giampaolo dovrà valutare anche il possibile reintegro nella rosa titolare di André Silva. L’attaccante portoghese è stato prestato lo scorso anno al Siviglia, dove dopo un inizio scintillante è stato al centro di diverse critiche (anche pesanti) da parte del club andaluso che ha scelto di non riscattarlo al termine dello scorso campionato. Il suo ritorno a Milanello è dunque sicuro, anche se il suo futuro appare ulteriormente incerto.

André Silva, addio al Milan? Il Marsiglia si fa sotto per il dopo-Balotelli

L’attaccante lusitano, acquistato nel 2017 dal Milan per 34,6 milioni girati al Porto, potrebbe essere sia utilizzato da Giampaolo come seconda punta nel suo ideale 4-3-1-2 di partenza, sia messo nuovamente sul mercato per cercare di piazzarlo ed ottenere una plusvalenza importante.

Silva è finito nel mirino, secondo la stampa francese, dell’Olympiqe Marsiglia. Il giornalista di Canal Plus Matthias Manteghetti ha fatto sapere che la società provenzale è alla ricerca necessario del dopo Mario Balotelli. L’ex milanista ha lasciato Marsiglia alla scadenza del suo contratto e al suo posto si starebbe valutando l’opzione André Silva.

Il numero 9 portoghese potrebbe essere ceduto dal Milan per circa 25 milioni di euro, cifra che permetterebbe (ammortamenti inclusi) ai rossoneri di fare una piccola plusvalenza con il calciatore ex Porto. Si attende l’assalto del d.s. marsigliese Andoni Zubizarreta, il quale è intrigato dall’idea di portare in Francia un attaccante ricco di qualità tecniche ma ancora acerbo dal punto di vista di personalità e continuità di prestazione.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

