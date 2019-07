Il Milan cerca un difensore centrale in questa sessione di calciomercato, il nome nuovo è quello di Nastasic. Possibile una trattativa con lo Schalke 04.

Un nuovo difensore centrale al Milan serve, non c’è dubbio. L’addio di Cristian Zapata, finito al Genoa, e l’infortunio di Mattia Caldara impongono alla società di prendere almeno un rinforzo intanto.

Il raduno del 9 luglio a Milanello si avvicina e i dirigenti vorrebbero consegnare a Marco Giampaolo un innesto nel reparto. Era stato fatto un discorso serio per prendere Ozan Kabak, accettando di versare i 15 milioni di euro della clausola rescissoria allo Stoccarda. Ma il 19enne talento turco ha preferito firmare con lo Schalke 04, squadra che gli può dare maggiori garanzie di impiego.

Milan, spunta Nastasic per la difesa: due opzioni per portarlo a Milanello

Secondo le ultime notizie circolate, non è escluso che proprio dallo Schalke 04 arrivi il rinforzo nella retroguardia del Milan. Infatti, nelle scorse ore è spuntato il nome di Matija Nastasic, 26enne serbo che in passato ha vestito anche le maglie di Fiorentina e Manchester City. L’indiscrezione data da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, è stata confermata stamattina dal Corriere dello Sport.

Dopo aver preso Kabak, soffiato proprio al Milan, lo Schalke 04 è disponibile a trattare la cessione di Nastasic. L’idea del club rossonero sarebbe quella di proporre un’operazione da 15-16 milioni basata su un prestito, magari biennale, con diritto/obbligo di riscatto del cartellino. Per un’operazione a titolo definitivo, invece, ci potrebbe essere l’inserimento di Ricardo Rodriguez come contropartita per effettuare di fatto uno scambio praticamente alla pari. Il terzino sinistro svizzero ha già giocato in Bundesliga con il Wolfsburg.

Il contratto di Nastasic con lo Schalke 04 scade nel giugno 2022 e il 26enne serbo è reduce da una stagione da titolare. Tornerebbe volentieri in Italia per vestire la maglia del Milan. Un dubbio riguarda il fatto che è mancino come Alessio Romagnoli, dunque pensarlo in coppia con il capitano rossonero diventa difficile. Vedremo se effettivamente Maldini, Boban e Massara punteranno sull’ex difensore di Fiorentina e Manchester City.

Milan, il Real Madrid offre Mariano Diaz: prima servono cessioni

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it