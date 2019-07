Franco Baresi, leggenda del Milan, è stato interpellato sul valore dell’interista Milan Skriniar come sua possibile ‘spalla’ ideale

MILAN NEWS – A livello di difensori, la storia del Milan insegna che i rossoneri hanno sempre avuto la fortuna di vantare nella propria squadra calciatori di altissimo rango.

Uno di questi è Franco Baresi, leggenda e ex capitano del Milan tra gli anni ’80 e ’90. Lo storico numero 6 è un esempio per tantissimi stopper o liberi moderni, vista la qualità e la leadership assoluta che Baresi ha sempre espresso.

L’ex difensore è stato interpellato oggi dal portale slovacco HN Online, per parlare del calcio italiano e dei talenti dello stesso paese dell’est Europa che sono stati in grado di ‘sfondare’ nella Serie A nostrana. Uno di questi è un difensore, l’interista Milan Skriniar, che per caratteristiche sarebbe stato perfetto e idoneo nel giocare accanto a Baresi, anche se in epoche decisamente lontane e differenti.

Interessante il parere di Baresi su Skriniar: “Mi piace molto. Prima di tutto mi piacerebbe avere la sua età. Poi devo ammettere che stimo il modo in cui interpreta il suo ruolo. Io e lui in campo assieme? Sarebbe dovuto venire a giocare nel Milan, perché sarebbe stato impossibile vedermi con la maglia dell’Inter…”

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

