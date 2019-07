Veretout andrà in ritiro a Moena con la Fiorentina, ma la società gli ha promesso una soluzione in tempi brevi. Vivi i contatti con il Milan, c’è anche la Roma.

A differenza di quanto si è detto in questi due giorni, Jordan Veretout andrà in ritiro a Moena con la Fiorentina. Lo spiega Alfredo Pedullà sul suo sito, il quale parla di schiarita fra Mario Giuffredi, agente del giocatore, e Daniele Pradè.

Secondo il noto giornalista, al giocatore è stata promessa una soluzione in tempi brevi. Lui vuole andar via e lo ha detto già alla società più volte. Proseguono i contatti con il Milan, nonostante l’arrivo di Ismael Bennacer: la società rossonera farà altri colpi a centrocampo e Veretout resta un obiettivo concreto.

In lizza resta anche la Roma, che ha fatto l’offerta di ingaggio più importante al giocatore, circa 3 milioni più bonus. I giallorossi devono rinforzare la rosa e hanno bisogno di un sostituto di Daniele De Rossi: il francese è considerato il profilo giusto, in grado di ricoprire più ruoli.

Più defilato invece il Napoli, che pure ci aveva pensato nelle scorse settimane. Gli azzurri hanno altre idee per il centrocampo al momento. Il giocatore è stato nel capoluogo campano di recente ma solo per vacanze. Quindi la corsa è limitata a Milan e Roma, almeno per il momento.

