Le notizie di calciomercato Milan di oggi venerdì 5 luglio 2019 in tempo reale. C’è attesa per la chiusura dell’affare Bennacer. Tutte le notizie di giornata.

23.50 – Di Marzio a Sky Sport conferma l’interesse per Gedson Fernandes, centrocampista del Benfica. C’è stato un contatto diretto con l’agente, il prezzo del cartellino è di circa 30 milioni più bonus.

23.40 – Pedullà conferma che per la difesa i nomi più caldi sono quelli di Lovren e Nastasic. Mentre a centrocampo Praet rimane nel mirino, ma va ceduto uno tra Kessie e Calhanoglu.

23.20 – Pedullà di Sportitalia rivela che Maldini ha aumentato l’offerta a Pradè per Veretout: 15 milioni più Biglia. La volontà è di chiudere entro mercoledì. (QUI LA NOTIZIA)

20.50 – Per Veretout soluzione in tempi brevi. Il giocatore andrà in ritiro a Moena con la Fiorentina. Vivi i contatti col Milan, nonostante Bennacer.

18.20 – L’agente di Laxalt dopo l’incontro con il Milan: “Chiacchierata cordiale. Sì, può partire. Ho sentito lo Zenit“.

17.55 – Oggi a Casa Milan, come vi abbiamo già raccontato, vi è visto di nuovo anche Giuseppe Riso. L’agente è intermediario di Dejan Lovren in Italia. Si è parlato della possibilità di imbastire una trattativa per il difensore croato (LEGGI L’APPROFONDIMENTO)

17.05 – Sono arrivati adesso gli agenti di Laxalt. Ecco il video dei colleghi di Calciomercato.com:

15.50 – In giornata è previsto un incontro fra gli agenti di Diego Laxalt e la dirigenza rossonera. L’uruguagio non rientra nei piani del Milan. Pare ci sia l’interesse dello Zenit.

15.35 – Quilon ha appena lasciato Casa Milan: si è parlato anche di Castillejo, ci sono offerte dalla Spagna per lui.

15.30 – Secondo AS, sulle tracce di Mariano Diaz del Real Madrid ci sarebbe anche la Roma. Il calciatore è stato accostato spesso al Milan negli ultimi giorni.

15.10 – Mitchell Dijks, terzino sinistro del Bologna, ha commentato incredulo le indiscrezioni sull’interesse del Milan: “Incredibile voglia pagarmi 20 milioni, solo un anno fa ero ad Amsterdam“.

14.20 – L’arrivo di Bennacer non esclude quello di Veretout: il giocatore non si presenterà al ritiro della Fiorentina, ma il club viola insiste per avere 25 milioni, cifra lontana dalle idee del Milan.

12.40 – Secondo AS, Mauricio Pochettino avrebbe quasi convinto Dani Ceballos a trasferirsi al Tottenham. Il Milan è interessato al giocatore, ma gli Spurs sono avanti.

12.00 – A Casa Milan è arrivato Quilon, agente spagnolo di Theo Hernandez, Pepe Reina e Samu Castillejo.

11.33 – Secondo Leggo, al Milan continua ad intrigare l’opzione Patrik Schick, in uscita dalla Roma dopo due stagioni deludenti. Giampaolo vorrebbe rilanciarlo.

11.15 – Dopo le voci di ieri sul Wolverhampton, anche il Monaco si sarebbe inserito nella corsa ad André Silva.

11.00 – Chi è Gedson Fernandes? Scopriamolo insieme!

10.20 – La Fiorentina ha respinto la prima offerta del Milan per Jordan Veretout. L’arrivo di Bennacer non esclude il francese, quindi si continuerà a trattare.

09.27 – Dietrofront Milan su Patrick Cutrone: secondo La Gazzetta dello Sport, la società ci ha ripensato e l’attaccante ora non è più sul mercato. In uscita, adesso, c’è André Silva.

08.48 – Chiuse le trattative per due giovanissimi: ieri Jungdal ha fatto le visite mediche, formalizzato anche l’acquisto di Luis Capanni.

08.22 – Milan, ecco il regista. Affare fatto con l’Empoli, arriva Ismael Bennacer. Operazione da 17 milioni totali (LEGGI LA NOTIZIA).

Tutte le notizie di calciomercato Milan di oggi venerdì 5 luglio 2019 in tempo reale. Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara potrebbero chiudere oggi l’affare Ismael Bennacer. Ma ci sono tanti altri nomi nel mirino dei rossoneri. Viviamo insieme la giornata rossonera con aggiornamenti minuto per minuto.

