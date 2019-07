Via al capitolo cessioni ora per il Milan. Bloccati i primi tre acquisti, Elliott ora si dovrà dedicare alle cessioni. Primi sondaggi per André Silva, Samuel Castillejo e Fabio Borini.

Il mercato in entrata del Milan si è infiammato, ma ben presto toccherà alle cessioni. Perché parallelamente agli arrivi di Rude Krunic, Theo Hernandez, Ismael Bennacer e, chissà, magari anche Jordan Veretout, ci sono nel frattempo ancora tanti giocatori da piazzare.

Generare plusvalenze, tagliare il tetto ingaggio e svecchiare e alleggerire l’organico: è questo il triplice obiettivo di Elliott Management Corporation, senza dimenticare un paio di sacrificati d’eccellenza per la causa del fair play finanziario.

Milan, tre club interessati ad André Silva

Uno dei prezzi pregiati di questa vetrina, e con il quale la società incasserebbe volentieri una cifra importante, è il rientrante André Silva dopo l’amara esperienza al Siviglia. Pagato 34,6 milioni nell’estate del 2017 dal Porto, l’attaccante lusitano è entrato nel terzo bilancio di ammortamento e il suo carico residuo è di 20,6 milioni.

28-30 milioni di euro: è questa, adesso, la cifra necessario per generare, nonostante tutto, una buona plusvalenza. Al momento sulle tracce del portoghese ci sono il Wolverhampton che il Southampton, mentre nei giorni scorsi si è fatto vivo con l’agente Jorge Mendes anche il Monaco ma solo per un’operazione basata sul prestito con diritto di riscatto. Una formula che al Milan, per ora, non va bene.

Inoltre – sottolinea il quotidiano – ci sarà anche da capire la valutazione tecnica di Marco Giampaolo sul giocatore: qualora infatti il nuovo allenatore dovesse promuovere André Silva, il 23enne potrebbe essere tolto dal mercato, ma molto passa anche dall’approccio del ragazzo a Milanello e da come si adatterà al ruolo di seconda punta.

Castillejo sul mercato: Valencia e Villarreal alla finestra

Un altro profilo fortemente in bilico è Samuel Castillejo, arrivato un anno fa dal Villarreal e difficilmente piazzabile nel nuovo 4-3-1-2. Della sua situazione ne ha parlato ieri a Casa Milan il suo agente Manuel Quilon, presente che dopo aver sistemato gli ultimi dettagli del trasferimento di Hernandez, e che ha fatto presente al Milan come il Valencia e il Villarreal siano interessate al suo assistito. I rossoneri non si oppongono alla cessione, ma a patto che questa avvenga a titolo definitivo o in prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Milan, in uscita anche Borini: due sondaggi

Sirene estere anche per Fabio Borini. L’attaccante, arrivato nell’estate del 2017 per 6 milioni di euro, ha diversi estimatori in quella Premier League dove è cresciuto. In Inghilterra ci sarebbe in particolare il Crystal Palace sulle sue tracce, mentre in Francia spunta il Bordeaux. Se l’ingaggio da 2,5 milioni però sta al momento frenando i francesi, il club britannico, non appena romperà gli indugi, è pronto formulare una proposta sia al giocatore che alla società di Via Aldo Rossi.

Redazione MilanLive.it

