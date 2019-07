Il Milan continua la ricerca serrata per un difensore centrale di esperienza e affidabilità. Non tramonta la pista serba

Continua la caccia al difensore centrale portata dalla dirigenza del Milan, che vuole assolutamente regalare al neo tecnico Marco Giampaolo un nuovo stopper all’altezza della situazione.

Le partenze di Zapata e Abate e l’infortunio ancora lungo da smaltire di Caldara costringono il Milan a cercare un rinforzo anche nel pacchetto dei centrali. Il nome in questione sembra essere quello di Dejan Lovren, difensore croato classe ’89 che lascerà probabilmente il Liverpool in estate e che la squadra rossonera ha messo nel mirino, soprattutto dopo l’incontro recente con l’intermediario Giuseppe Riso che ne cura gli interessi in Italia.

Calciomercato Milan LIVE, le notizie di sabato 6 luglio 2019

Calciomercato Milan, i rossoneri continuano a pensare a Nastasic

Resta viva però l’alternativa a Lovren: si tratta di un difensore centrale, già piuttosto maturo a livello internazionale, proveniente sempre dalla stessa area geografica. Secondo il Corriere dello Sport il Milan tiene viva la pista Matija Nastasic, calciatore classe ’93 attualmente in forza allo Schalke 04 in Germania.

La società tedesca ha da poco strappato al Milan l’obiettivo Ozan Kabak e dunque potrebbe liberare Nastasic nei prossimi giorni, considerandolo non più utile alla causa. Il serbo, che ha alle spalle un passato anche nelle fila della Fiorentina, potrebbe rappresentare un’occasione di mercato anche non proprio nell’immediato, ma più verso la fine della sessione estiva.

Colloqui già iniziati tra l’altro fra il Milan e l’entoruage di Nastasic, in particolare il procuratore Fali Ramadani che negli scorsi giorni è stato segretamente ospite a Casa Milan per parlare di alcuni calciatori da lui assistiti. La prima scelta, secondo il Corsport, resta sempre Lovren ma occhio all’opzione che porta direttamente al 26enne difensore mancino.

Milan, dai muscoli ai piedi buoni: rivoluzione a centrocampo

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it