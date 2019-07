Nonostante i tanti rumors di mercato, Jordan Veretout è partito oggi per Moena assieme alla Fiorentina iniziando così il ritiro estivo

Fino a ieri c’era chi pensava che Jordan Veretout avrebbe saltato di sua spontanea volontà il ritiro estivo della Fiorentina, facendo così forti pressioni col club per la sua cessione.

La situazione però in casa viola è meno tesa del previsto, con Veretout sempre considerato in partenza ma pronto a lavorare con professionalità assieme al gruppo. Oggi il centrocampista francese, obiettivo dichiarato del Milan per l’estate, è partito con i compagni e raggiunto il ritiro di Moena, in Trentino Alto-Adige, dove la Fiorentina svolgerà nelle prossime settimane parte della preparazione estiva.

Come riportato da Tuttomercatoweb.com è andato in scena, all’arrivo della Fiorentina nella località trentina, un simpatico siparietto tra Veretout ed un piccolo tifoso del Milan. Il giovane ha chiesto un autografo al calciatore francese che ha risposto volentieri firmando il pizzino di carta, ma successivamente ha dovuto glissare sulla domanda dello stesso giovane tifoso riguardo ad un presunto futuro al Milan. Veretout ha sorriso senza dare cenni di risposta.

Difficile interpretare la reazione del calciatore classe ’93, che oltre al Milan piace molto pure a Roma e Napoli. Una cosa è certa: il ritiro di Moena sembra essere l’ultimo atto dell’esperienza di Veretout alla Fiorentina, visto che la sua cessione appare imminente e certa. La destinazione invece ancora non lo è.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

