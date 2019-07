Carlo Pellegatti ha parlato della trattativa per Jordan Veretout con la Fiorentina. Il noto giornalista è ottimista sulle possibilità di vedere il francese con la maglia del Milan.

Tramite il proprio profilo YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato della trattativa tra Milan e Fiorentina per Jordan Veretout. Nonostante gli incontri tra le parti, ancora non si è giunti a una chiusura definitiva.

La Roma è la principale concorrente, ma c’è da capire quale offerta accetterà anzitutto la Fiorentina stessa, che chiede 25 milioni di euro per il centrocampista francese.

Questo quanto riferito da Pellegatti: “Se Veretout ha così intenzione di venire al Milan penso proprio andrà al Milan. A livello economico mi sembra che l’accordo ci sia già, non c’è l’accordo con la Fiorentina che è rigida sulla posizione dei 25 milioni. Il Milan spera di inserire Biglia o altri giocatori”.

Milan, centrocampo funzionale a Giampaolo



Il Milan sta prepotentemente rinforzando il centrocampo. Dopo gli addii, tutti in scadenza, di Bakayoko, Montolivo, Bertolacci e José Mauri, era obbligatorio un ricambio numerico, e qualitativo.

Questo il pensiero di Pellegatti in merito: “Con Veretout, Bennacer, Krunic, Kessie, che spero proprio non si muova, in attesa che torni Bonaventura, i rossoneri non avrebbero un centrocampo di fenomeni mondiali, ma funzionale a quello che vuole Giampaolo”.

Del resto pretendere “fenomeni mondiali”, dopo aver giocato per anni con giocatori mediocri, era praticamente impossibile, soprattutto considerando che i rossoneri non giocheranno le coppe nella prossima stagione.



L’obiettivo è uno solo: ottenere la qualificazione alla prossima Champions League, in modo che la prossima estate si possano cominciare quantomeno a trattare quei “fenomeni mondiali” che la tifoseria e il prestigio del Mian richiedono.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

