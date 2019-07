Il centrocampista Gedson Fernandes, nuova stella del Benfica, viene valutato in maniera elevata dal Benfica dell’ex rossonero Rui Costa

Ormai da settimane i nomi ideali per il nuovo centrocampo del Milan sono noti e chiari: si passa da Bennacer, ormai ad un passo dalla firma, al francese Veretout senza dimenticare obiettivi come Praet o il ‘sogno’ Ceballos.

Ma il club rossonero da giorni avrebbe messo nel mirino anche un altro calciatore utilissimo in mediana e di grande prospettiva. Si tratta del portoghese Gedson Fernandes, centrocampista di cui si parla un gran bene e che fa parte di quella splendida nidiata lusitana Under-20 che lo scorso anno ha trionfato in campo europeo.

Gedson Fernandes gioca nel Benfica, la squadra assieme al Porto che domina costantemente il campionato portoghese e che produce sempre un numero elevato di giovani talenti pronti ad esplodere a livello internazionale.

Il mediano appena ventenne appare una pista molto intrigante per il nuovo Milan, che ambirebbe a puntare su calciatori di questo spessore: tecnicamente validi ma ancora molto giovani, tanto da avere di fronte a loro una possibilità di crescita e valorizzazione economica davvero altissima.

Oggi Tuttosport conferma l’interesse del Milan ed il sondaggio effettuato da Ricky Massara, direttore sportivo rossonero, con l’ex milanista Manuel Rui Costa. Il massimo dirigente del Benfica, nonostante l’affetto che prova per i colori rossoneri, ha sparato alto: per prendere Fernandes serviranno almeno 30 milioni di euro, cifra decisamente impegnativa per un ragazzo di grande prospettiva ma ancora acerbo.

Fernandes sarebbe un’alternativa di lusso a Jordan Veretout, che in questo momento appare il centrocampista maggiormente vicino ad approdare al Milan, ma a certi prezzi non sarà sicuramente facile per la dirigenza rossonera avvicinarsi al talento originario di Sao Tomé e Principe.

