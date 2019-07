Le notizie di calciomercato Milan di oggi domenica 7 luglio 2019 in tempo reale. Tutte le notizie di giornata sui movimenti di Maldini e Boban.

11.20 – Come scrive Alfredo Pedullà sul suo sito, da lunedì si entra nel vivo per la vicenda Veretout. Maldini ha già parlato col calciatore, vorrebbe chiudere entro mercoledì per metterlo subito a disposizione di Giampaolo. L’offerta potrebbe arrivare a 20 milioni.

10.30 – Il Milan sogna Gedson Fernandes del Benfica: costa 30 milioni, piace molto a tutta la dirigenza rossonera.

10.00 – Altro che addio: Rodriguez e Gianluigi Donnarumma insistono per rimanere al Milan. Il primo è chiuso da Theo Hernandez, ufficializzato nella giornata di ieri (LEGGI L’APPROFONDIMENTO)

08.30 – Il nome di Mariano Diaz continua a circolare negli uffici di Casa Milan. Il giocatore è in uscita dal Real Madrid. Ma prima serve cedere qualcuno.

08.00 – Il Milan prova l’affondo per Veretout: il giocatore, contestato a Moena, insiste per il trasferimento. I rossoneri preparano un’altra offerta alla Fiorentina.

