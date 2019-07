Oggi Marco Giampaolo prenderà possesso del centro sportivo di Milanello, sua nuova casa in quanto da poco scelto come allenatore

L’emozione del primo giorno di scuola si percepirà soltanto martedì prossimo, il 9 luglio, giorno del raduno ufficiale del Milan per l’avvio della nuova stagione.

Ma già oggi Marco Giampaolo, nuovo condottiero rossonero in panchina, comincerà a sentire le vibrazioni di un’avventura nuova di zecca. Il tecnico ex Sampdoria, secondo ciò che scrive il Corriere dello Sport, visiterà per la prima volta il centro sportivo di Milanello proprio in giornata, cominciando a prendere possesso e confidenza con la storica struttura di Carnago.

Giampaolo, scortato dal suo staff tecnico e atletico, si muoverà all’interno dei cancelli di Milanello anche per capire meglio come pianificare il lavoro dei prossimi giorni. In realtà ha già mandato in avanscoperta il preparatore Stefano Rapetti per visionare la palestra e le attrezzature, ovviamente di primissimo livello essendo il centro sportivo milanista uno dei migliori in circolazione per modernità ed efficienza.

Rispetto alle precedenti stagioni sarà una primissima volta per quasi tutto lo staff di Giampaolo: basti pensare che lo scorso anno Gennaro Gattuso era di casa a Milanello e nella sua squadra di collaboratovi militavano personaggi come Dominici, Tenderini e Fiori. Nello staff del neo tecnico soltanto Daniele Bonera, ex difensore del Milan arruolato come collaboratore, conosce piuttosto bene l’ambiente, anche se non lo frequenta ormai dal 2015.

