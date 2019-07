Lucas Paquetà cambierà modo di giocare e di stare in campo grazie alle intuizioni tattiche del nuovo allenatore Marco Giampaolo

Il Milan da gennaio scorso ha in casa uno dei maggiori talenti brasiliani in circolazione, ovvero Lucas Paquetà, che in questi giorni sta provando a diventare campione del Sud America con la sua Nazionale.

Un colpo ideato e concretizzato dall’ex d.t. Leonardo, che lo ha voluto fortemente dopo averlo visionato nel Flamengo. Un acquisto da 35 milioni di euro che il Milan ha subito lanciato in campo, con l’ex allenatore Rino Gattuso pronto a ritagliargli il posto lasciato vacante dall’infortunato Bonaventura come intermedio sinistro di centrocampo.

Ottimo l’impatto di Paquetà nel Milan, con un dato rilevante su tutti: il 22enne carioca ha saltato solo una partita per scelta tecnica da quando è arrivato a Milanello, facendo intende come sia stato considerato subito pronto e sfrontato al punto giusto per un calcio difficile come quello italiano ed europeo. Ma in vista della prossima stagione, come scrive la Gazzetta dello Sport, molto probabilmente cambierà il modo di giocare e di stare in campo di Paquetà stesso.

Il neo allenatore rossonero Marco Giampaolo lo vuole più al centro del gioco, dispensandolo da obblighi di natura difensiva e ampliando a Paquetà la possibilità di giocare libero, tra le linee, di esprimere insomma tutto il suo talento. Nello schema che ha in mente l’ex Sampdoria, il brasiliano rappresenta il fantasista ideale, capace di agire dietro le punte e impreziosire il tutto con assist, dribbling e inserimenti in zona-gol. Insomma sarà un Paquetà 2.0 quello che si vedrà nella prossima stagione, nella speranza che i paragoni (finora infondati) con Kakà comincino ad avere un senso di realtà.

Gazzetta – Milan, idea Mariano Diaz. Ma prima serve cedere

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it