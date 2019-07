Il Milan valuta l’acquisto di un altro talento Real come Mariano Diaz, che piace pure alla Roma. Il classe ’93 sarebbe ideale in attacco

Le discussioni tra Paolo Maldini e la dirigenza del Real Madrid di qualche settimana fa non hanno riguardato soltanto il futuro di Theo Hernandez, da ieri ufficialmente un calciatore del Milan.

I rossoneri si sono informati riguardo diversi talenti della formazione ‘blanca’, in particolare su coloro che difficilmente resteranno a Madrid dopo gli acquisti da circa 300 milioni di euro già effettuati nel mese di giugno. Rosa da sfoltire dunque per la squadra di Zinedine Zidane, che dopo Hernandez può rinunciare a qualche altro esubero di lusso.

Calciomercato Milan, occhi su Mariano Diaz come rinforzo in attacco

L’altro nome forte dunque sull’asse Milano-Madrid sembra essere quello di Mariano Diaz. Si tratta di un attaccante tecnico ed esplosivo, classe 1993, nato in Spagna ma con chiare origini dominicane. Un calciatore che in realtà viene da una stagione poco proficua con il Real, ma nella stagione precedente a Lione aveva impressionato tutti con 21 gol in 45 partite.

Difficile che, dopo gli acquisti di calciatori come Jovic, Hazard e Rodrygo, il Real Madrid possa puntare ancora sul 26enne Diaz, che va dunque alla ricerca di una nuova compagine in cui esprimersi al meglio. Il Milan, così come la Roma, è pronto a farsi sotto ed a valutare l’ingaggio di questo talentuoso calciatore, ma come scrive oggi la Gazzetta dello Sport c’è prima un ostacolo da superare.

Il club rossonero prima di valutare un colpo importante in attacco dovrà sfoltire il reparto: uno tra Patrick Cutrone e André Silva potrebbe fare le valigie per lasciare spazio a Mariano Diaz, con le quotazioni del portoghese ormai in ascesa per una cessione onerosa. Dopo il suddetto ‘sacrificio’, il Milan potrà concentrarsi sul ragazzo di Premià de Mar.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

