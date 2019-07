Finalmente ieri è arrivata l’ufficialità dell’acquisto di Theo Hernandez, classe ’97 che arricchisce di gioventù e tecnica la difesa del Milan

Già nella giornata di venerdì il suo contratto era stato depositato in Lega Serie A, come prova definitiva del suo ingaggio da parte del Milan.

In serata poi è arrivata l’ufficialità: Theo Hernandez è un nuovo calciatore rossonero, un acquisto che era certo dall’inizio della settimana, quando il terzino francese classe ’97 si era recato in città per le visite mediche di rito e per firmare il contratto che lo legherà fino al giugno 2024 al Milan.

Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport il club milanista si è assicurato un ragazzo sfrontato, esuberante ma dotato di tecnica sopraffina. Non a caso a livello di dribbling riusciti è risultato il difensore più bravo dell’ultima stagione in Liga spagnola. Il 22enne calciatore ex Real Madrid si aggregherà subito al ritiro di Marco Giampaolo della prossima settimana e si giocherà il posto da titolare a sinistra con Ricardo Rodriguez.

«Come immagino San Siro? Un inferno. Ma se c’è un rigore al 90’ lo tiro io. Sogno di vincere con questa maglia» – ha detto senza remore Hernandez, che è noto per avere un carattere tutt’altro che semplice. Un affare da 20 milioni sponsorizzato e voluto da Paolo Maldini in persona, che evidentemente ha visto in lui il futuro terzino ideale.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

