Theo Hernandez ha risposto ad alcune domande nelle Stories di Instagram del Milan. Conosciamo meglio il nuovo acquisto rossonero proveniente dal Real Madrid.

Il Milan ha ufficializzato l’acquisto di Theo Hernandez. La notizia si è diffusa già questa mattina, ma poi nel pomeriggio è arrivato anche il comunicato del club rossonero. Arriva a titolo definitivo dal Real Madrid.

Il ragazzo ha risposto ad alcune domande nelle Stories di Instagram. Fra quelle più importanti, c’è il suo obiettivo: “Vincere con il Milan”, oppure come immagina San Siro: “Un inferno“.

Dimostra personalità: “Rigore all’ultimo? lo tiro io“. Infine la sua preferenza fra il rosso e il nero: “Entrambi“. Si presenta e urla un classico “Forza Milan“. Un modo molto originale quello utilizzato dal club rossonero per presentare l’acquisto.

In queste Stories ha risposto anche ad altre domande più generiche, del tipo: preferisce i Videogames ai film, la pizza alla pasta, il mare alla montagna. Un modo anche per far capire che tipo di persone è. E il primo impatto è di un ragazzo determinato, di personalità.

In un altro video pubblicato poco dopo, il nuovo acquisto rossonero ha rilasciato delle dichiarazioni: “Sono carico e contento, spero di fare la storia qui. Darò il meglio di me. Il Milan è un grande club, sono qui per vincere la Champions. Sono contento di essere qui. Forza Milan”.

Lo ha scelto Paolo Maldini per la fascia sinistra. Il Milan adesso deve sfoltire perché ci sono anche Ricardo Rodriguez, Diego Laxalt e Ivan Strinic in quel ruolo. Intanto è attesa l’ufficialità di Rade Krunic, il primo a svolgere le visite mediche. Per Ismael Bennacer bisognerà aspettare la fine della Coppa d’Africa.

