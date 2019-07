Rade Krunic è ufficialmente un nuovo acquisto del Milan. Dopo Theo Hernandez, il club rossonero ha annunciato il centrocampista bosniaco proveniente dall’Empoli per circa 8 milioni.

Come nel caso di Theo Hernandez, la società ha comunicato questo nuovo arrivo con un video molto divertente:

We know you know, but still, we want you to know! 😎 Welcome “DERA”

Sappiamo che già sapete, ma vogliamo comunque farvelo sapere 🤷‍♂ Benvenuto “DERA”#ForzaMilan 🔴⚫️ pic.twitter.com/NsMHpefbNA

— AC Milan (@acmilan) 8 luglio 2019