Calciomercato Milan: Di Marzio di Sky Sport parla degli obiettivi rossoneri, confermando che l’affare Bennacer è in dirittura d’arrivo. Ecco le ultime nesws.

Il Milan ha presentato Marco Giampaolo come nuovo allenatore e domani c’è il raduno a Milanello. La società sta lavorando per rinforzare la squadra a disposizione del mister.

Come riportato da Sky Sport, adesso si punta a chiudere definitivamente per Ismael Bennacer. Con l’Empoli è tutto fatto, bisogna sistemare alcuni dettagli del contratto con l’agente del giocatore. Il club poi sta cercando un altro centrocampista e un difensore centrale. Questi sono i due obiettivi principali del calciomercato rossonero.

Capitolo Gianluigi Donnarumma: oggi Paolo Maldini ha detto che il Milan punta su di lui per il futuro. Gigio non ha mai detto di voler lasciare Milano. Dovrà eventualmente decidere la dirigenza rossonera se riaprire un dialogo col PSG, che si era fatto avanti poco tempo fa con un’offerta ritenuta insoddisfacente. Intanto il rinnovo di Davide Calabria si avvicina, oggi l’agente Alessandro Lucci era in sede e ci sono stati passi avanti. Smentite assolute dal Milan sull’eventuale interesse per l’acquisto di Everton Sousa Soares, talento del Gremio che in Brasile e Portogallo davano come obiettivo concreto in questo momento.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it